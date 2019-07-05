韩国民众日本大使馆举行抗议

（早报讯）韩国民众于日本大使馆前举行抗议集会，要求日本政府撤回加强出口管制，并就被征劳工问题道歉。

共同社报道，韩国市民及中小企业经营者等团体5日在首尔的日本大使馆前举行抗议集会。集会上约20人齐声高呼“谴责每当支持率下降就打压韩国的安倍政府”，反对日本加强出口管制。并向路人呼吁抵制买卖日货。

即便韩国互联网也出现呼吁抵制赴日旅游的动向，但据韩国旅游发展局的数据显示，今年1至5月，日本赴韩游客比去年同期增加约28%，为137万人。

有观点认为“今年有望创下吸引日本游客的新高纪录”，与政治上的日韩对立不同，民间交流十分活跃。一些已经做好暑假赴日游计划的游客表示“即使中止计划也没有任何意义”，也有许多人对此态度冷淡。

另一方面，由于两国经济团体参加的会议被延期等，驻韩的日本企业高层认为“对一部分交流业务的影响开始出现”，经济界的危机感强烈。

韩联社消息，韩国总统文在寅有望于10日左右与韩国各大企业集团领导座谈，讨论应对日本限制出口半导体关键材料的方案。这将是文在寅时隔半年与财经界领袖们对话，将听取韩国企业面临的断供冲击就减损方案交换意见。

文在寅将于8日在青瓦台主持召开幕僚会议，是否在会上对日本释放信号备受关注。

日本政府7月1日突然宣布，最快将于7月4日起限制向韩国出口用于制造电子设备的3种半导体核心原料。