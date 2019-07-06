（早报讯）美国联邦储备委员会周五（5日）表示，鉴于美国经济的不确定性增加且通胀压力保持温和，美联储将采取适当措施维持经济扩张，确保劳动力市场强劲和通胀率位于“对称性的2%目标”附近。

美联储认为，2019年上半年，美国国内金融状况仍支持经济增长，但美国国债名义收益率大幅走低，很大程度上反映了投资者对贸易紧张局势和全球经济前景的忧虑，以及对联邦基金利率进一步走向宽松的预期。

新华社报道，美联储委员会当天发布的半年度货币政策报告显示，美联储高层对今年联邦基金利率的预测中值为2.4%，2020年为2.1%。自去年12月以来，美联储一直将联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%。

美联储表示，根据经济和金融发展状况，将对完成缩减资产负债表计划的细节进行调整。此前，美联储在3月货币政策例会后宣布将于9月底完成缩表。自2017年10月开启缩表至今，美联储总资产已降至约3.8万亿美元（约5.16万亿新元）。此外，银行系统准备金余额自去年底也减少约1500亿美元。

美联储还在报告中对美国经济前景作出评估。其中，2019年美国实际国内生产总值（GDP）增速预测中值为2.1%，2020年为2%，2021年为1.8%。另外，今年失业率预测中值为3.6%，剔除能源和食品价格后的核心通胀率预测中值为1.8%。