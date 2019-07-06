研究指植树潜力大 有望储存三分二碳排放

（早报讯）美国《科学》杂志刊登的一项新研究说，全球植树造林的潜力巨大，如果将可绿化面积全部用上，这些树木有望储存自工业革命以来约三分之二由人类活动导致的碳排放，有效帮助应对全球变暖。

瑞士苏黎世联邦理工大学等机构研究人员分析了近八万张高清卫星图片，他们认为在不影响现有城市和农业用地的前提下，全球新增可绿化面积的潜力达17亿到18亿公顷，可增加树冠覆盖面积约9亿公顷。联合国粮食及农业组织数据显示，目前全球森林总面积约55亿公顷，其中树冠覆盖面积约28亿公顷。

研究人员认为，如果上述可绿化面积全部用于植树造林，成林后可储存约2050亿吨碳，这相当于工业革命以来人类活动导致的碳排放的大约三分之二。

研究还显示，如果考虑到全球城市和农业用地的绿化潜力，另外还有约14亿公顷的可绿化面积。

新华社报道，论文作者之一、苏黎世联邦理工大学教授克劳瑟说，如果全球现在行动起来，可让大气中的二氧化碳减少25%，回到约一个世纪前的水平。

这项研究显示，位居全球可绿化面积潜力前列的国家包括俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚、巴西和中国，这六个国家的潜力之和占到全球一半以上。