马卫生部：男童肌肉颤搐与巴西古当空污无关

（早报讯） 社交媒体近来盛传巴西古当今年三月金金河毒气污染事件造成12岁男童依尔凡患上肌肉颤搐（Myokymia）。马来西亚卫生部表示，至今没有证据显示依尔凡的病症与毒气污染有关。

卫生部副部长李文材上周末（6日）晚间在记者会表示，至今仍没有证据证实依尔凡的症状是金金河毒气污染造成的。他说，依尔凡四岁时曾经癫痫发作，并曾因神经系统相关病症而接受治疗，这些都可能引发肌肉颤搐。

他说，患上肌肉颤搐还有很多原因，例如脑肿瘤、脑部曾受创或其他脑部疾病等。他表示，小儿神经医生检查了依尔凡后，认为目前没有证据显示其肌肉颤搐是由于毒气污染。

李文材表示，社交媒体盛传依尔凡患上肌肉颤搐（Myokymia），其实是对这个病症名称的误解。他说，民众把“Myokymia”的“Myo”字眼理解为“Muscle（肌肉）”，又将“Kymia”字眼理解为化学（化学在马来文称为“kimia”）。这些误解让人以为这个病症是由于巴西古当地毒气污染事件而引起，但这绝非事实。

依尔凡的母亲诺乐拉上周五（5日）告诉媒体，依尔凡今年3月受到金金河有毒废料污染影响。她说，依尔凡事发时在学校突然呼吸困难及昏眩，随即被送往医院留医10天，是当时住院最久的受害学生。她声称，医生证实依尔凡吸入有毒气体，影响肺部功能及患上肌肉颤搐并导致行走困难，双脚不时感觉疼痛或无力，人也容易疲倦。