巴西古当160名空污受害者下周起诉政府

（早报讯）马来西亚柔佛州巴西古当上个月的空气污染原因尚未查明，3月份金金河污染事件的其中160名受害者下周三将起诉柔佛州政府等11个政府机构，并求偿1000万令吉（约330万新元）。这将是金金河污染事件发生四个月来，首次有当地民众集体起诉政府。

这些受害者将透过非政府组织“金金河行动委员会”的代表律师卡玛鲁丁，下周三（17日）入禀新山民事高庭，起诉柔佛州政府、柔佛州务大臣、负责环境事务的州行政议员（州内阁部长）、柔佛州环境局、水利灌溉局与巴西古当市议会等11方并索偿。

卡玛鲁丁星期日在记者会表示，160名起诉人包括120名巴西古当渔民，34名学生及六名当地民众。这些起诉人将分为两组，即学生与民众组，还有渔民组。他将在下周三公布起诉的理由。他说，其中一项起诉理由是疏忽。

至于索偿方式，卡玛鲁丁说：“索偿行式有特别赔偿和公共赔偿。在特别赔偿方面，每人赔偿额为4000令吉至5000令吉，公共赔偿额则由法官决定。我也将代表（12岁的肌肉颤搐患者）依尔凡索偿500万令吉，因为他的情况最严重，也没有康复迹像。若长此以往，可能影响他的工作能力，所以我认为这个数目是合理的。”

至于为何事件爆发后约四个月才起诉政府，卡玛鲁丁表示，收集资料、寻找起诉人与研究起诉书等都需要时间。