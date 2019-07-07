马哈迪阿兹敏在垦殖区遭“打脸”

（早报讯） 马来西亚的垦殖区向来是“巫统堡垒”。首相马哈迪和经济事务部长阿兹敏星期日就到彭亨云冰出席“全国垦殖民日”活动时，现场民众纷纷喝倒彩和半途离场。分析员认为，马哈迪与阿兹敏这两名希盟代表人物到垦殖区都遭人“打脸”，显示希盟要打入垦殖区还有很长的路要走。

今年的垦殖民日星期日在在彭亨云冰县姆阿占沙士兰嘉第三垦殖区举行。全国各地的垦殖民一大清早抵达现场，主办方指出席者达1万人。马哈迪和阿兹敏受邀为活动开幕及颁奖。

当阿兹敏致辞时，先赞扬前首相拉萨发展马来人及土著经济。当他谈到不要政治人物插手联邦土地发展局（联土局，FELDA）事务，以及谈到希盟政府如何照顾垦殖民时，台下传来一阵阵倒彩声。他接着说到“希盟政府执政”字眼时，以及“政府照顾垦殖民”时，台下再次响起阵阵倒彩。

不过，当阿兹敏讲到政府准备拨款62.3亿令吉（约20.5亿新元）拯救陷入财务困境的联土局，以及政府同意废除垦殖民的不合理债务时，垦殖民则鼓掌表示欢迎。

马哈迪致词时则有一些出席者离场。马哈迪表示，政府计划将垦殖民的土地合并成大型农场，并以更专业的方式管理，这将带来更好的收成及利润。他将更努力游说垦殖民社群发展大型农场，但要说服他们接受土地合并并不容易，60岁以上的第一代垦殖民一开始更难以接受。