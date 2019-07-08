韩前外长次子“弃韩投朝”

（早报讯）韩国前外长崔德新次子崔仁国追随父亲的步伐“弃韩投朝”，将永久居住在朝鲜。

韩联社报道，朝鲜祖国和平统一委员会官方网站指出，朝鲜天道教青友党中央委员会副主席李明哲等朝方人士6日到机场迎接崔仁国。报道未提及崔仁国的具体入境方式，但报道称他抵达平壤国际机场，很可能从第三国乘机赴朝。

报道转载疑似为高丽航空班机的飞机在平壤国际机场着陆的图片，以及崔仁国在机场从朝方人士接过花束并发表抵朝感言的视频。崔仁国在机场发表感言称，回到崔家世代所居的祖国怀抱，是遵守父母遗言实现祖国统一伟业的道路，也是应尽的孝道。

据了解，崔德新于1914年出生在朝鲜平安北道议州郡，他在朝鲜先后担任天道教青友党中央委员长、祖国和平统一委员会副委员长、最高人民会议代议员等要职。1989年11月16日，崔德新去世，朝鲜以国葬规格将其葬在爱国烈士陵园。

在崔德新去世后，其夫人柳美英接任天道教青友党中央委员会主席。两人膝下育有两男三女，据悉长子已去世，次子崔仁国一直生活在韩国，但因父母赴朝永居，其在韩生活比较困难。其余三个女儿都居住在国外。

韩国统一部发言人李相旻8日在例行记者会上就已故前外长崔德新之子崔仁国为永居朝鲜到达平壤一事表示，《宪法》规定公民有迁移住所的自由，政府不会一一了解每个公民的住所地。

就政府是否对投朝人士进行统计，李相旻说，政府不会对每个公民的住所地进行确认，因此难以追踪公民行踪确认其是否赴朝或进行相关统计。他还指出，有关部门正在了解崔仁国入朝途径和是否有陪同人员等具体细节。