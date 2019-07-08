英研究显示一种感冒病毒可杀死癌细胞

（早报讯）英国研究显示，一种常见感冒病毒具有靶向感染，杀死膀胱癌肿瘤细胞的能力，一名参与试验的膀胱癌患者体内癌症迹象甚至完全消失。

新华社报道，英国萨里大学等机构研究人员近日在美国《临床癌症研究》杂志上报告说，他们招募了15名非肌层浸润性膀胱癌患者参与试验。患者在进行切除肿瘤的外科手术之前一周，通过膀胱导管接受了名为CVA21的病毒的注射治疗。

研究显示，CVA21病毒感染了受试者体内癌细胞，病毒不断自我复制并导致癌细胞破裂死亡。一旦被病毒感染的癌细胞死亡，新复制出来的病毒会继续攻击其他癌细胞。接受注射一周后，大多数受试者体内的癌细胞都有死亡现象，一名患者在接受手术时，甚至在体内找不到癌症迹象。

膀胱癌的肿瘤细胞善于“伪装”，可以逃避免疫系统的“监视”，不易治疗。这项研究显示，CVA21病毒可以高度选择性地感染癌细胞，不影响其他细胞。病毒感染还可以刺激免疫系统，使免疫细胞快速聚集到病灶附近并杀死癌细胞。

萨里大学教授哈德夫·潘德哈表示，非肌层浸润性膀胱癌往往需要长期侵入性治疗，并且常规疗法对许多患者是无效和有毒副作用的，CVA21病毒有望推动对这种癌症治疗方式的变革。

据介绍，CVA21病毒通常会经呼吸道或消化道感染人体，导致发热、打喷嚏、咳嗽等感冒症状。这项研究证实了它作为溶瘤病毒的潜力。溶瘤病毒指能专门杀死癌细胞而对正常细胞无大碍的病毒。

萨里大学研究人员妮古拉·安尔斯评价说，CVA21病毒等溶瘤病毒“可能改变我们治疗癌症的方式”。