英国力挺驻美大使 特朗普称：素来就不喜欢他

（早报讯）在美国总统特朗普表示不再与英国驻华盛顿大使打交道后，英国首相特雷莎·梅的政府重申“全力支持”驻华盛顿大使达罗克。

法新社引述英国首相府发言人8日的话说：“金·达罗克爵士（Sir Kim Darroch）继续得到首相的全力支持，”此前，达罗克递交外交部的一些公文曝光，他批评特朗普政府的言辞公诸于世，引发热议。

英国《邮报》星期天版刊登的外泄公文显示，英国驻美大使达罗克在传回英国的机密电文与简报中写道，特朗普当这总统可能“彻底失败”、“狼狈落幕”。

达罗克在其中一封电文中写道：“我们并不认为这个政府会变得正常点，没那么失能、没那么不可预测、没那么多派系倾轧、外交上没那么笨拙和无能。”

彭博社报道，特朗普在社交网站推特上说：“我一直都对英国及首相特雷莎·梅处理脱欧的方式持批评态度。她和她的代表简直搞得一团糟。我告诉过她应该怎么做，可她还是决定用别的方式。我不认识这位大使，但他在美国并不是个讨人喜欢或受人尊重的人。我们不会再与他打交道。对精彩的英国来说，好消息是他们很快会有一位新首相。我非常享受上个月那场精彩的国事访问，但让我印象最为深刻的人是女王。”

《星岛日报》报道，特朗普就有关电文回应记者问题时说：“我可以告诉你们的是，达罗克没有好好为英国效力。我们不是那个人（达罗克）的狂热粉丝，他也没为英国尽心尽力。所以我能了解这事，而且我能透露一些关于他的事情，但我不会为此费心。”

英国外交部表示，将就电文外洩一事展开正式调查。