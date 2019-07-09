因英驻美大使斥他无能 特朗普取消对大使的晚宴邀请

（早报讯）一位美国官员称，英国大使达罗克原受邀出席美国财长姆努钦周一与总统特朗普及卡塔尔埃米尔所主持晚宴，如今邀请已取消。

英国《邮报》星期天版刊登的外泄公文显示，达罗克（Kim Darroch）在传回英国的机密电文与简报中写道，特朗普当这总统可能“彻底失败”、“狼狈落幕”。

达罗克在其中一封电文中写道：“我们并不认为这个政府会变得正常点，没那么失能、没那么不可预测、没那么多派系倾轧、外交上没那么笨拙和无能。”

彭博社报道，特朗普共发了两条推文批评即将离任的英国首相特雷莎·梅对脱欧问题的处理，并在第二条中做出了上述宣布。他说：“她和她的代表简直搞得一团糟。”

姆努钦正在为谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼举办晚宴，这位埃米尔周二将在白宫会晤特朗普。

英国首相特雷莎·梅周一表示给予达罗克全力支持。英国政府发表声明称，已经向美国明确表达泄露的文件选择性截取部分内容，并不反映与美国的紧密关系以及对两国关系的尊重。英国政府还说：“与此同时，我们也强调了大使对常驻国家政局如实且不加修饰的评估的重要性。”

英国外交部长亨特认为，泄密可能是敌对政府实施黑客攻击的结果。