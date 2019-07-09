调查：逾半英企担心脱欧后受移民计划的冲击

（早报讯）周二出炉的调查显示，有外籍雇员的英国企业中逾半数担心，脱欧后政府关于移民制度的计划会使他们受到影响。

路透社报道，英国商会(BCC)和招聘网站Indeed此项调查中，380家受访企业有53%认为，目前英国现有的针对欧盟以外地区熟练工的最低工资门槛，脱欧后将适用于所有移民工人，这会对他们产生负面影响。

57%的受访企业认为，政府对低技能工人实施12个月工作和居留限制的计划，将损及他们。

Indeed的分析师帕维尔·阿德姜（Pawel Adrjan）指出：“很多领域的企业发现，越来越难聘雇到拥有合适技能的工人……与任何开放经济体一样，移民流动是释放压力阀的一种方式，但正如我们的调查所发现的，新建议似乎并不会根据雇主的需求进行调节。”

他说，医疗保健和建筑行业尤其需要更大的灵活性。

自英国在2016年公投脱欧以来，收紧移民政策一直英国首相特雷莎·梅脱欧计划的重要内容。外界普遍认为对移民的担忧是导致英国公投支持脱欧的一个因素。

在英国失业率降至1970年代以来的最低水准后，英国雇主已经发现很难招聘到许多类别的技术工人。

此项调查在4月29日至5月16日期间进行。