已故前韩国外长次子追随双亲 罕见投奔朝鲜

（早报讯）朝鲜媒体报道，已故前韩国外交部长崔德新的72岁次子崔仁国近日投奔朝鲜。崔德新和妻子柳美英1986年定居朝鲜，是目前罕见脱南者中位阶最高的官员。

1953年朝鲜与韩国签署停战协定后，由朝鲜逃往韩国的脱北者至少有3万人，脱南者则十分罕见。

台湾中央通讯社报道，已于1989年过世的崔德新曾在1960年代担任韩国外交部长。1976年，他因对朴正熙的独裁统治不满，偕柳美英出走海外，随后定居美国。1978年，崔德新访问平壤，获金日成接见，此后数度进出朝鲜，直到1986年移居当地。崔柳两人的孩子都留在韩国。

朝鲜国营宣传网站我们民族之间（Uriminzokkiri）报道，崔仁国6日飞抵平壤。7日在网站公布、摄于机场的影片中，崔仁国宣称来到平壤是为了“定居”。

影片中可听到崔仁国说：“我找不到恰当的言语形容对接纳我的人民共和国有多感激。”他还说，决定迁居朝鲜是为了实现双亲心愿。

韩国统一部8日说不知道崔仁国已投北。统一部指出，基于尊重个人迁居自由，并不会刻意追踪个人行动。

法新社报道，过去曾有为数不多的韩国民众迫于经济困难投北，但平壤当局鉴于政治宣传价值不高，大多将他们遣返。根据韩国统一部发言人李相旻所说，去年就有两名韩国民众遭平壤当局送回。

英国广播公司（BBC）援引朝鲜媒体报道，崔仁国将在朝鲜从事与统一议题有关的工作。

根据现行法律，韩国民众须经政府特别许可才能造访朝鲜，因此一旦崔仁国再度踏上韩国土地，就有可能遭逮捕。