韩国吁日本取消出口限制 日本说“根本没有考虑”

（早报讯）日本周二对于韩国要求其取消高科技出口限制的呼吁予以回击，目前两国在日本企业二战期间强征韩国劳工问题上的争端进一步升级。

路透社报道，这场争端可能破坏韩国存储器芯片(记忆体晶片)和智能手机的全球供应链，韩国三星电子(Samsung Electronics)和SK海力士(SK Hynix)等重要企业都会受到影响。

日本经济产业大臣世耕弘成表明，日本“根本没有考虑”撤销对韩国的高科技出口限制，而且出口限制措施不违反世界贸易组织(WTO)规则。

他在内阁会议后举行的例行记者会上表示，“日本是否实施进一步的出口限制，要看韩国的反应。”

此前，韩国总统文在寅周一敦促日本撤销对高科技材料的输韩限制。他补充说，如果韩国企业为此蒙受损失，韩方不排除采取反制措施。

韩国计划向WTO申诉。

日本上周宣布将收紧对韩国智能手机显示器和芯片所用高科技材料的出口限制，这与韩国对战时强征劳工的裁决引发两国争端有关。

受到影响的还有JSR和Stella Chemifa等日本化学品供应商。这些公司正在研究如何通过日本以外的工厂向韩国客户供货。

日本《读卖新闻》周二报道，日本和韩国官员计划最快本周在日本就出口限令举行会谈。