英国将为男孩免费接种HPV疫苗

（早报讯）英国政府周二（9日）宣布，从今年9月起，人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种计划覆盖范围将从女孩扩展至男孩，估计未来40年将避免数万例癌症病例发生。

HPV疫苗又称宫颈癌疫苗，可通过阻止HPV感染预防相关癌症发生，包括宫颈癌、阴茎癌、肛门癌、某些头颈癌等。

英格兰公共卫生局当天发布公报说，据英国沃里克大学建立的模型估算，到2058年，也就是英国启动HPV疫苗接种计划50年时，该疫苗在英国可能阻止超过6.4万例宫颈癌和近5万例其他相关癌症发生。

英格兰公共卫生局免疫部门负责人拉姆齐说：“给男孩接种疫苗不仅能保护他们自身，还将预防女孩患上更多HPV相关癌症，这将在未来减轻男性和女性罹患这些癌症造成的总体负担。”

新华社报道，目前已知HPV超过百种，其中少数是高危型，例如16型和18型HPV引起约70%的宫颈癌和癌前病变。HPV主要通过性接触传播，男性和女性都可能感染，多数携带者无任何症状，不易被察觉。

英国2008年启动HPV疫苗接种计划，开始为12岁至13岁的女孩免费接种。据国民保健制度官网发布的指导意见，男孩接种HPV疫苗程序与女孩相同。从今年9月起所有12岁至13岁在校男孩可获得第一剂接种，并在之后6至24个月内接种第二剂。错过学校接种的青少年直到25岁前都可免费接种。