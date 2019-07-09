马国警方逮捕四名恐怖分子

（早报讯） 马来西亚警方宣布逮捕四名外国恐怖分子，其中两名被捕者是来自缅甸的罗兴亚人，当局指他们是罗兴亚武装组织“若开罗兴亚拯救军（ARSA）”的支持者。

警察总长阿都哈密周二发布声明表示，落网者包括两名缅甸籍罗兴亚男子、一名菲律宾男子及一名印度男子。他说，警方6月14日在巴生地区逮捕了一名54岁的菲律宾男子（拉电线工人）。调查显示此人与菲南恐怖组织阿布沙耶夫组织有联系，并曾涉及沙巴海域发生的绑架事件。

警方6月21日在安邦地区逮捕一名24岁的印度籍电梯维修员，调查显示此人是锡克教激进组织巴巴尔·哈尔萨国际（BKI）的成员。他去年11月及今年6月两度入境马来西亚，并曾资助7600令吉（约2500新元）支持中东恐怖分子。

阿都哈密表示，警方6月24日在吉打双溪大年逮捕一名41岁的缅甸罗兴亚族建筑工人。情报显示嫌犯是罗兴亚武装组织“罗兴亚救世军”（ARSA）的支持者，并曾在社交媒体上传恫言谋杀孟加拉总理谢赫哈西娜的视频。

阿都哈密说，警方7月3日在吉打亚罗士打逮捕一名25岁的罗兴亚族宗教司，并发现他也是“若开罗兴亚拯救军（ARSA）”的支持者。警方援引刑事法典及2012年国家安全罪行（特别措施）法令调查所有被捕者。