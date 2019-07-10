美将免110种中国进口的医疗和电子备件关税

美国政府今天（7月10日）表示，将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税，这让一些曾表示这些关税损害了它们利润的美国公司得到缓解。

据路透社报道，美国贸易代表办公室豁免了世界最大的医疗设备制造商美敦力（Medtronic）用于治疗肝脏肿瘤设备的一个部件，是该公司获批的12项豁免请求之一。美敦力辩称，研发投入较高的零部件并非在中国生产，它们面临的知识产权盗窃风险最大。

网络安全公司Palo Alto Networks Inc也获得了从中国进口的一个电子元件的关税豁免，这是一种钽电容，用于控制网络防火墙设备中的电流。

该公司辩称，替代品不在美国生产，而且这种电容器不属于“中国制造2025”计划中的高科技项目。特朗普政府称，该计划受到了不公平的补贴，导致美国知识产权被盗。

此外，Varian Medical Systems Inc 部分放射治疗设备也获得关税豁免，此前该公司辩称，关税只会令公司受损，因为没有其他好的替代产品。

Varian表示，关税将使其在与欧洲竞争对手的竞争中处于不利地位。

然而，特斯拉的一些中国制造的汽车电路没有获得豁免。美国贸易代表办公室表示，这些零部件对“中国制造2025”计划具有“战略意义”。