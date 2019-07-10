亚马逊计划将3236颗卫星送太空 为38亿人提供宽带服务

（早报讯）美国科技公司亚马逊日前向美国联邦通信委员会提出申请，计划将3236颗卫星部署在3个不同近地轨道上，为全球没有互联网或其他有需要的地方提供高速宽带服务。

美联邦通信委员会近日公布的文件显示，亚马逊卫星互联网计划被称为“柯伊伯项目”。依照这一计划，亚马逊将把784颗卫星部署在距地面590千米的轨道上，1156颗部署在地球上空630千米的轨道上，还有1296颗将部署在610千米近地轨道上。

这些互联网卫星将使用“Ka”频段，有望为居住在北纬56度到南纬56度之间的38亿人提供更加可靠的宽带接入服务，包括目前无法获得地面宽带服务的2130万美国人。

文件显示，除服务农村地区客户外，亚马逊还计划用卫星网络“为航空器、海上船只和陆地交通工具”提供移动宽带连接服务。

亚马逊是最新加入卫星互联网竞争的公司。亚马逊在申请文件中突出了自己的竞争优势，表示该公司拥有“柯伊伯项目”所需的全球地面网络、计算基础设施，以及云计算网络服务，包括数据中心、边缘计算能力等。亚马逊计划将卫星互联网和地面网连接起来。

目前，已有多个公司实施或制定了卫星互联网计划。如美国太空探索技术公司计划在2019年至2024年间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络。该公司在5月23日已将首批60颗“星链”卫星送入地球上空550千米处的近地轨道，目前57颗卫星正常运行。