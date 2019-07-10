柔佛王室再与联邦政府角力

（早报讯） 柔佛王室再次与联邦政府角力，这次的焦点是柔佛州政府是否与联邦政府同步将青年的年龄顶限降从目前的40岁降为30岁。柔佛州政府对青年年龄的立场反复，再次引发民众对柔佛王室干政的议论。内政部长慕尤丁则指柔佛王室可提供意见但不得干政。

联邦政府提出的“2019年青年社团及发展修正案”7月3日在国会下议院三读通过，它将青年的年龄顶限从40岁调低至30岁。柔佛大臣萨鲁丁7月8日发布声明表示，柔佛州政府决定维持目前青年年龄顶限为40岁的规定。

不过，负责柔佛州青年、体育、企业发展及合作社事务的行政议员（州内阁部长）谢奥马周二（9日）下午1时36分发布声明，宣布柔佛州政府将追随联邦政府，将青年年龄定义下调至30岁。但他当晚9时30分再发文强调“与有关方面讨论及劝告”后，州政府决定在相关法令颁布宪报前，维持大臣早前的决定，将青年的年龄顶限维持在40岁。

柔佛王储依斯迈周三凌晨在面簿上载照片，显示他与萨鲁丁、谢奥玛，以及柔佛州政府秘书阿兹米罗哈尼会面的照片，并注明“共识是恩赐，阿拉护佑柔佛”。分析员认为依斯迈借此突显柔佛王室在相关议题的影响力及主导性。