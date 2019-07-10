实验室培植人造肉 料两年内普及

（早报讯）在实验室内培植的人造肉在六年前已面世时，一份汉堡牛肉价值高达28万美元（38.10万新元）。生产这种代肉的公司估计，代肉能在两年内普及，到时一份代肉汉堡会降至10美元左右。

法新社引述市场研究公司“良食研究院"（Good Food Institute）的资料说，从事这类代肉行业的新兴公司已由2016年底的四家，增至2018年的二十多家。其中，未来肉类公司（Beyond Meat）自今年5月招股上市以来，股价已急升了三倍多。

未来肉类公司和另一家公司不可能食品公司（Impossible Foods）Impossible Foods现时向零售商及全美国各地的快餐连锁店供应百分之百以植物为原料的食品。另一个代肉生产商希望能成为主流的是在实验室内利用动物细胞培植的肉类食品。随着科技改进及成本下降，生产商希望得到监管部门批准，让这类产品普及化。

另一家公司是总部在加利福尼亚州埃默里维尔市的孟菲斯肉类公司（Memphis Meats）。《星岛日报》的报道引述业主瓦莱蒂的介绍说，公司在实验室内用鸡的细胞培植出来的鸡肉。他说：“我们的鸡就是鸡，你要品嚐过才会相信。”孟菲斯也利用相关细胞培植牛肉和鸭肉，并吸引食品巨擘Cargill及Tyson Foods，以及亿万富豪布兰森及盖兹投资。

“科学人造美食”于2013年由荷兰初创公司Mosa Meat的创办人马佛波斯特（Mark Post）首创，哄动全球。当时炮制一份汉堡牛肉，便花了28万美元。不过，该公司和西班牙的Biotech Meats公司均表示，过去数年，研究成本已大幅下降。顾问公司A.T.Kearney预测，到了2040年，人造肉会佔了全球消耗肉类的三成半，而植物性素肉会佔两成半。