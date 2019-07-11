希盟政府再提降低投票年龄修宪案

（早报讯） 马来西亚青年及体育部长赛沙迪周四在国会下议院提呈修改后的2019年宪法（修正）法案一读，准备调低投票和参选的最低年龄，并废除登记制度而让适龄者自动成为选民。反对党国阵已经表明支持这次修宪，因此预料国会将顺利通过此案。

根据赛沙迪提呈修宪案，这次修宪涉及三条宪法条文。政府这次将修改联邦宪法第119（1）（a）条文，将合格选民的最低年龄从目前的21岁下调为18岁。政府也将修改联邦宪法第119（4）（b）条文也将修改，让年满18岁者能自动成为选民。联邦宪法第47条文也将修改，将担任国会议员的最低年龄从21岁调低至18岁。

赛沙迪上周四（4日）已在国会下议院提呈2019年宪法（修正）法案一读，准备将最低投票年龄从21岁降低至18岁。巫统与伊斯兰党等反对党过后表明，希盟必须同时修宪降低参选年龄及自动成为选民，他们才会支持政府的修宪。

首相敦马哈迪周一（8日）晚间主持希盟最高理事会会议后表示，希盟同意反对党上述条件。国会反对党领袖依斯迈沙比里周二（9日）与马哈迪联合召开记者会表示，政府已经同意接纳反对党的修宪条件，因此反对党将支持这次修宪案。赛沙迪当天也在过后撤回上周四的提案，并在昨天提呈修改后的修宪案。