国际原子能机构理事会召开特别会议讨论伊朗核问题

（早报讯）国际原子能机构理事会当地时间10日在维也纳举行特别会议，讨论伊朗核问题，与会代表普遍呼吁伊朗全面执行伊核协议。

法新社报道，此次会议应美国要求而举行。中、美、俄、英、法、德等35个理事会成员国与会，伊朗、欧盟等代表也在会上发言。中国外交部军控司司长傅聪率团出席。

美国驻联合国维也纳办事处代表沃尔科特在会上指出，伊朗没有合理的依据扩大核计划，要求伊朗放弃近期的措施，并停止进一步推进核计划措拖，否则只会使伊朗陷入孤立。沃尔科特同时重申，美方对无条件谈判仍持开放态度。伊朗代表在会议上则表示，造成目前紧张局面的美国要求召开此次会议是一个“反讽”。

据报道，与会代表普遍主张维护伊核全面协议，对美方退出协议、对伊极限施压表示遗憾，同时也呼吁伊方全面履行承诺。

中方代表傅聪表示，当前伊核问题危机根源在于美方对伊极限施压政策。理事会应根据是非曲直客观、公正处理相关问题，敦促有关方面放弃极限施压等错误做法，避免制造更大危机。傅聪重申，中方坚定维护和支持全面协议，坚定履行自身承诺，同时坚定维护自身合法权益。

另据伊朗媒体报道，伊朗外交部发言人穆萨维同日表示，伊朗并不寻求造成紧张局势，欧洲国家如果要缓解当前紧张，有义务解决由美国反伊政策酿成的紧张，但伊朗必须维护自身权益。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核协议。2018年5月，美国宣布退出协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。今年5月，伊朗宣布将中止履行伊核协议部分条款。

本月1日，伊朗宣布该国低浓度浓缩铀的存量已超过300公斤的上限。7日，伊朗宣布已经突破核协议浓缩铀生产限制，下一步将实现20%丰度铀浓缩生产。