法国议会通过征收数字服务税相关法案

（早报讯）法国参议院无视美国反对，表决通过征收数字服务税的相关法案.

法国参议院星期四（11日）就征收数字服务税达成一致意见，为法案的通过铺平道路。法国国民议会已于上周通过了相关法案，交由参议院表决。

有法国媒体称，此举显示法方对美国政府发出的“不公平地针对美国企业”的警告不以为然。

据报道，美国贸易代表办公室10日宣布，根据《1974年贸易法》第301条款，美国决定对法国政府的数字服务税法案发起调查。美国贸易代表莱特希泽称，美方对法国征收数字税感到“非常忧虑”，因为这项税收“不公平地针对美国企业”。

法国经济与财政部长勒梅尔强调，法国有权决定本国的税务问题。勒梅尔11日在法案表决最终投票之前向法国参议员表示，法国是主权国家，法国有权决定本国的税务问题，该问题属于主权事务。

勒梅尔补充说，美国和法国可以在互联网巨头“公平征税”的相关问题上解决分歧，而不应使用威胁的手段。

根据今年3月法国经济与财政部提交的数字服务税法案草案，全球数字业务年营业收入不低于7.5亿欧元和在法国境内年营业收入超过2500万欧元的企业将被征收3%的数字服务税。

分析普遍认为，谷歌、亚马逊和脸书等互联网巨头从而将面临被征收相关税款。