马哈迪之子慕克力对自己担任首相“持开放态度”

（早报讯）马来西亚首相马哈迪之子慕克力说，马哈迪交棒给公正党主席安华担任首相后，他也对自己担任首相“持开放态度”。他指自己没有野心，不会汲汲营营力争首相之位。

54岁的慕克力也是吉打州务大臣，以及土著团结党署理主席。他在“日经亚洲评论”周四刊出的专访中谈到自己是否接任首相时说：“我的态度开放，这事还须看当时领导层认为我最适合什么位置。我其实并不雄心勃勃。我不像某些人那样认为自己有天一定成为首相。”

慕克力并未点名他所说的“某些人”所指何人。他说：“这个国家若有天需要将我安排在联邦层级，我将乐意也有能力扛起这份责任。”

至于马哈迪何时让安华接班，慕克力指马哈迪从未答应上台两年后将首相之位交给安华。他说：“没有任何协议规定必须是两年。可能曾有这样的建议，但这并非白纸黑字或口头协议。”他表示，希盟内部共识是让马哈迪完成振兴国家经济的任务后，才交棒给下任首相。“我们应该给他（马哈迪）足够时间完成他想做的事。我们知道他年事已高，但他仍未老态龙钟。”

关于希盟内部是否对马哈迪让安华接班意见分歧，或马哈迪比较愿意让经济事务部长阿兹敏接任首相等问题，慕克力表示：“我感觉既然大部分人都相信安华将接任首相，我们在那之前必须先让他（马哈迪）有足够时间完成他必须做的事。”

慕克力在马哈迪的七名子女中排行第五，也是所有儿子中年纪最小的，同时也是马哈迪所有孩子中唯一从政者。