2019中国—亚细安博览会印尼展在雅加达开展

（早报讯）2019中国—亚细安博览会印度尼西亚展11日在雅加达国际展览中心开展，近百家中国优质企业展示了机械设备、高新技术、日用消费品、农产品和食品等五大类商品。

中国新闻社报道，该展览是第16届中国—亚细安博览会主题国重要活动之一，印尼是本届博览会主题国。今年的博览会将于9月20日至23日在中国南宁举办。届时印尼国家领导人将率庞大团组参展参会，并举办一系列主题国投资贸易促进活动。

此为印尼第二次出任博览会主题国。统计数据显示，在前15届博览会中，印尼共使用了1800多个展位、上千家企业参展，取得良好经贸效果。去年第15届博览会期间，印尼商品馆现场交易额比前一届增长了三倍。

中国驻印尼大使馆经济商务参赞处公使衔参赞王立平、印尼中华总商会常务副总主席兼执行主席张锦雄与印尼投资协调委员会、工业部、贸易部官员一道出席开展仪式并为展览剪彩。

本次印尼展展览面积4000平方米，近百家中国优质企业将集中展示机械设备、高新技术、日用消费品、农产品、食品等五大类商品。其中既有中国500强企业，也有符合印尼市场需求的优质中小企业。

该展会是继2015年后，博览会第二次在印尼办展。展会期间还将举办投资贸易洽谈、贸易对接、印尼工业园区考察等商务活动。展览将持续至13日。