雪大臣否认与女州议员有染

（早报讯） 马来西亚政坛近来桃色事件不断。经济事务部长阿兹敏被指涉及“男男性爱视频”事件尚未结束，社交媒体又盛传雪兰莪州务大臣阿米鲁丁与女州议员祖薇丽雅关系暧昧。他们两人周四郑重否认，并扬言对造谣者采取法律行动。

阿米鲁丁是阿兹敏阵营大将。首相马哈迪去年让阿兹敏担任经济事务部长后，阿米鲁丁由于阿兹敏力保才能顺利击退竞争者而担任雪州大臣。分析员因此认为，这次桃色风波的看似针对阿米鲁丁，真正目标其实是阿兹敏。

阿米鲁丁周三晚上在瓜拉雪兰莪出席活动后告诉，向媒体否认他和一名女州议员有染的指控。他透露，已和代表律师讨论此事，并将必要时将采取法律行动。“我那时在吉隆坡，不在案发现场。”他说，上述指控对他毫无影响，但他担忧这种诽谤行为将蔚然成风。“当有人要陷害你却找不到你的痛处时，唯有制造诽谤。”

另外，雪兰莪武吉美拉华蒂区州议员祖薇丽雅周四也发布声明否认与雪州大臣有染的指控。她说，不负责任者周二（9日）通过面簿上传视频，企图将她与大臣牵扯在一起，这是诽谤行为。“我已向警方及通讯与多媒体委员会投报，这项诽谤已严重影响我身为雪州议员的形象与诚信。”

她已与律师讨论采取法律行动。她强调，自己当时并未如视频所指的出现在事发地点。面簿周二书开始流传的视频指阿米鲁丁今年5月11日山打根补选时，与一名女州议员共在山打根一家酒店共处一室。