特朗普放弃将“国籍选项”加入2020人口普查

（早报讯）美国总统特朗普周四（11日）宣布，放弃将“国籍选项”加入2020年人口普查。他同时发布行政命令，要求各部门和联邦机构向商务部提交美国公民与非公民的人口统计数据。

美国人口普查每10年进行一次，其结果将决定国会众议院席位的分配和国会选区的重新划定，并关系到数千亿美元联邦资金的分配。2020人口普查计划于明年4月启动。

《纽约时报》指出，如果在人口普查问卷中增加“国籍选项”，这可能“永久改变美国的政治格局”。

特朗普周四在玫瑰园的新闻发布会上说：“我为自己是美国公民而自豪，你们也是，唯一不为此自豪的，是那些为‘公民’这个名称与我们斗争的人。”他同时强调，不会放弃确定美国公民身份的努力。两周前，美国最高法院已经以“缺乏充分依据”为由，暂时叫停了政府试图在人口普查问卷中加入“国籍选项”的努力。

特朗普在结束讲话后，没有回答记者的提问就返回椭圆形办公室。美国媒体用“撤退”“让步”等字眼报道白宫的这一决定。

自1950年至今，美国并没有将公民身份问题纳入人口普查。美国人口普查局的专家认为，增加“国籍选项”将致使移民逃避普查，并将导致调查结果偏离现实。一些美国公民也可能因为害怕其非公民家庭成员受影响而拒绝提供真实情况。

而分析普遍认为，由于移民多在城市定居，加入“国籍选项”对在城市民意支持率占优势的民主党不利，而在农村地区支持者众多的共和党将会获利。