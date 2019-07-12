国际扑克赛：人工智能胜世界顶尖选手

（早报讯）美国卡内基-梅隆大学周四（11日）宣布，该校和面簿公司（Facebook）合作开发的人工智能Pluribus在六人桌得克萨斯州扑克比赛中击败多名世界顶尖选手，成为机器在多人游戏中战胜人类的一个里程碑。

新华社报道，美国《科学》杂志在线发表的相关论文显示，Pluribus与13名得州扑克高手进行了1万手不限注对局的六人桌比赛，每次比赛中由机器对五名选手，结果机器取得胜利。

在另外一种形式的六人桌比赛中，由五个Pluribus与一名选手对局，结果机器分别在5000手对局中先后击败了得州扑克世界冠军达伦·伊莱亚斯（Darren Elias）和克里斯·弗格森（Chris Ferguson）。

在比赛中，Pluribus会让自己变得难以预测。例如常规打法是在牌最好的时候押注，但这很快会被对手识破，因此它会“耍心眼”，不按常理出牌。分析显示，它会做出一些多数玩家都认为不好的决策，这在客观上也迷惑了对手。

研究人员指出，与让机器下国际象棋和围棋相比，得州扑克的挑战更大。得州扑克比赛中每方都不知道对手的牌，对手还可能在押注时虚张声势，因此决策只能基于不完全信息，这与真实世界中的问题更接近。

卡内基-梅隆大学教授桑德霍尔姆说，此前人工智能在“战略性推理”方面取得的成就仅限于二人游戏，此次在复杂游戏中战胜五名选手，将为人工智能解决真实世界问题提供新的可能性。