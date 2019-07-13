全球人口将破80亿 中国日本不增反减

（早报讯）7月11日为联合国所定的"世界人口日"。历经数千年，全球人口到1987年才达50亿，到2019年却将破80亿，仅约32年光景就暴增，预计2050年之前将达到100亿。

台湾中央通讯社报道，全球目前有77亿人，77亿这个数字究竟有多大。若从即刻起让你数77亿秒，得数到2263年才能数完。美国有线电视新闻网（CNN）报道，预计到2050年底前，全球人口将再增加20亿人。

全球人口增加，但人口结构却显示另一令人担忧趋势：全球正面临老龄化。

鉴于平均寿命延长和生育率下降－人们生得愈来愈少，却又活得愈来愈久。这使得2018年全球65岁以上的老年人口首度超越5岁以下儿童人数。

这对全球经济而言是坏消息，意味合宜的工作年龄层变少，老人变多，增加保健照顾成本。到2050年底前，欧洲与北美地区每四人里就有一人为65岁以上老人。

根据联合国统计，自2010年以来有27个国家或地区人口减少1%以上，原因是生育率持续下降，此种状况尤其发生在中国和日本。

事实上，全球生育率已从1990年平均每名妇女生育3.2个小孩，到2019年时已下降为2.5个，预计未来还会再降低。

然而，像撒哈拉沙漠以南的非洲地区人口数量，预计到2050年底前将成为现在的两倍。

根据2018年的一项研究，从现在起到2050年之间，一半以上的全球人口增长会在印度、尼日利亚、巴基斯坦、刚果、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、印度尼西亚、埃及和美国这九个国家。