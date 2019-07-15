马警方逮捕哈兹等六人调查性爱视频

（早报讯） 马来西亚警方查办“男男性爱视频”事件有突破性进展。警方证实逮捕视频男主角之一的哈兹阿兹等六名男子，并扣押13台手机及延扣六天助查。

武吉阿曼全国警察总部刑事调查部总监胡兹尔周一证实，警方星期日（14日）逮捕涉案的六名男子，其中包括前原产业副部长高级机要秘书哈兹阿兹。他说，警方将延扣他们至本周末（20日）调查此案。

据了解，警方机密刑事罪案调查组星期日晚间8时30分在巴生河流域展开行动，逮捕上述六名涉及拍摄“男男性爱视频”的男子，他们的年龄介于25岁至38岁。

消息人士指出，哈兹阿兹与两名印度族男子是在雪兰莪格拉那再也也一家餐馆落网。警方也扣押哈兹阿兹的一台手机，以及上述两名印度族男子的四台手机。

警方接着再到柏威年地区一家餐馆，逮捕一名36岁马来男子并扣押两台手机。警方之后再到首邦市一所公寓逮捕另一名36岁男子并扣押两台手机，警方也在他的四驱车内再搜出四台手机。警方此次总共扣押13台手机。所有落网者都被带往武吉阿曼警察总部。警方是援引“刑事法典”的贩卖或传播淫秽物品条文，以及“1998年通讯及多媒体法令”调查此案。

警察总长阿都哈密上周末（13日）告诉媒体，警方已经掌握制作和散播“男男性爱视频”的嫌犯身分，并相信有人为推翻某部长而散播视频。

