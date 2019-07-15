文在寅：尽力通过外交方式解决韩日贸易

（早报讯） 韩国总统文在寅称，将尽力通过外交方式解决韩日贸易问题。

日本较早前宣布将韩国排除在贸易“白色清单”外，限制对韩国出口部分半导体材料，包括氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。这些材料均为芯片等产业重要原材料，此举引发韩国强烈不满。

中新社报道，韩国总统府青瓦台15日消息，文在寅当天在青瓦台主持召开幕僚会议时称，日方对韩国采取的出口限制措施，破坏了两国的经济合作；此举是在阻碍韩国经济进一步发展。

文在寅说，韩日应发展面向未来的两国关系，日本此次将历史问题与经济问题挂钩，是违背两国关系发展的不明智选择。他称，韩日经济紧密相连，该限制措施最终也将给日本经济带来损失，日方应立即撤销对韩国的出口限制措施。

文在寅表示，将加强跨党派合作应对此次韩日贸易摩擦，韩方将尽最大努力通过外交方式解决问题；并将为韩企提供支持，推动半导体材料进口地多元化。

针对此次韩日贸易摩擦，韩国舆论普遍认为，这是韩国大法院对“强征劳工索赔案”做出判决后，日本实施的经济报复。去年，多个“强征劳工”案在韩宣判，要求日本企业赔偿，引发日方不满。

日本官方坚称，日本限制对韩出口是出于安全保障考虑进行的适当管理，并非因“劳工”问题而采取的对抗措施。