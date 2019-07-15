特朗普批评民主党少数族裔女性议员

（早报讯）美国总统特朗普发推特批评数名民主党的少数族裔女性议员，并让她们“回自己的国家去”。英国首相发言人表示，特雷莎·梅认为特朗普这样的言论“完全不可接受”。

美国有线电视新闻网报道，特朗普14日连发三条推特，指那些民主党“进步”女议员真的有趣。她们原本来自那些世界上最糟糕、腐败、无能政府控制下的国家（或者连个正常运作的政府都没有），现在却要来教美国这个地球上最伟大和强大的国家的民众，如何运作我们的政府。

“为什么她们不回自己的国家，那些支离破碎、犯罪猖獗的国家去解决问题。”“这些地方非常需要你们的帮助，你们得尽快去帮忙，我确信南希·佩洛西会很乐意给你们免费安排行程的！”

尽管特朗普没有点名，但舆论普遍认为，这明显是针对四名民主党新晋少数族裔女议员，包括拉丁裔女议员科尔特斯、巴勒斯坦裔女议员塔莱布、非洲裔女议员普雷斯利以及索马里裔女议员奥马尔。她们长期批评特朗普的政策，特别是移民政策，早已招致特朗普不满。

科尔特斯在推特上直接回怼：“总统先生，我来自美国，也效忠美国。但考虑到你是如何用不人道的难民营摧毁了我们的边境，并且所有这些都是为了你和某些集团的利益，你所说的腐败确实发生在我们脚下的这片大地。”

其他民主党女议员们也纷纷做出回应。她们表示，特朗普和他危险的民族主义政策才是让美国陷入困境的原因。

英国首相特雷莎梅发言人周一表示，特雷莎梅认为特朗普“在这些女性身上所用的言辞是完全不可接受的”。