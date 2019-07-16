佩洛西拟发起投票 谴责特朗普发“种族主义”的推文

（早报讯）美国众议院议长佩洛西周一说，众议院将就谴责美国总统特朗普对四名女民主党议员言论攻击的决议进行投票，少数共和党议员也加入了批评其言论之列。

彭博社报道，特朗普要求纽约州众议员奥卡西奥－科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）及其三位盟友从哪儿来“回”哪儿去，这一说法被民主党人和少数共和党人批为种族主义。

特朗普在白宫接受采访时有记者问道是否担心白人民族主义者会支持他的言论，特朗普称：“这一点我不担心，很多人跟我想的一样。”

佩洛西表示，众议院决议将由一些在国外出生的民主党人提出，她呼吁民主党人和共和党人支持这一决议。

佩洛西在给同僚的信中表示：“我反对总统的仇外言论，这是在分裂我们的国家。”

到目前为止，国会中的共和党领导人还没有发表看法。参议院多数党领袖康奈尔避开了记者的相关提问，称“到周二时很乐意作出回应”。

虽然特朗普在党内依然有着强大的根基，一些共和党议员还是罕见地直言不讳的批评了他。

南卡罗来纳州共和党参议员Tim Scott在推特上称特朗普的说法“是在搞人身攻击和种族歧视性言论，让人无法接受”，称这将进一步分裂美国。

俄亥俄州共和党众议员Mike Turner，在推特上称特朗普上周末的推文“是种族主义，应该道歉。”

特朗普明显针对的四位女性中有三位出生在美国，而且四人无一是白人。