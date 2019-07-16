美国财长否认总统要撤换商务部长

（早报讯）美国财长姆努钦周一否认有关美国总统特朗普正考虑免去商务部长罗斯职务的媒体报道，之前美国最高法院裁定人口普查不能询问公民身份。美国人口调查与统计局隶属于商务部。

路透社报道，特朗普周四放弃在2020年人口普查中加入一个存在争议的公民身份问题，但坚称他不会放弃统计美国有多少非公民的努力，并已要求政府机构从现有数据库中挖掘出公民身份信息。

尽管先前特朗普一直对罗斯存在不满，特别是因为一些贸易磋商受挫，但这位现年81岁的商务部长至今仍然在位。

自去年年底以来，其他媒体在不同时间报道称，特朗普正在考虑取代罗斯。高层更迭频繁是特朗普政府的一大特点。

姆努钦对记者说，特朗普仍然对罗斯的工作感到满意。他说:“我完全有理由认为，罗斯部长的工作做得很好。我从来没有听到过其他的说法。”

美国商务部周一在一份声明中说，罗斯目前正在监督商务部对飓风“巴里”的响应，并指出，罗斯周五和特朗普一起前往了威斯康辛州和俄亥俄州。

商务部说，罗斯“将继续为美国人民和总统的美国优先议程工作。”

不过，美国全国广播公司（NBC）周一报道称，特朗普一直在打电话给白宫以外的盟友，商量撤换罗斯一事。

白宫周一拒绝就此报道置评。特朗普定周二召开内阁会议。