拥双重国籍法国知名人类学者在伊朗被捕

（早报讯）法国外交部确定，巴黎政治学院（Sciences Po）学者阿德尔汗在伊朗被逮捕，且未获准与法国领事人员联繫。阿德尔汗拥有法国和伊朗双重国籍。

台湾中央通讯社报道，法里芭·阿德尔汗（Fariba Adelkhah）是知名的人类学和社会科学研究人员，法国外交部证实她拥有法伊双重国籍。伊朗核子计划引发的危机目前正值重要时刻，阿德尔汗遭到拘押恐将使法伊紧张关係升高。

法国外交部15日发表声明说：“法国当局近日接获通知，阿德尔汗遭到逮捕……法国呼吁伊朗当局完全公开阿德尔汗的状况，并再度提出法方要求，特别是立刻批准领事人员与她接触。”

法国外交部还说：“直到现在都没有（从伊朗方面）取得令人满意的回应。”

彭博社报道，伊朗政府发言人没有证实阿德尔汗被捕的报道。伊朗国有新闻机构Tasnim通讯社援引政府发言人Ali Rabiei在周日答复记者道：“我听说了这个消息，不知道是谁逮捕了她，也不清楚被捕原因，”

关注人权和民主问题的网站Gozar在7月12日报道称，伊斯兰革命卫队成员于6月7日在阿德尔汗于德黑兰的家中逮捕了她。报道没有提供消息来源。

阿德尔汗的逮捕发生在外交的微妙时刻。上周，法国总统马克龙在伊朗的最高外交顾问正在德黑兰试图让伊朗撤回违反2015年核协议的行为，避免伊朗与欧洲伙伴和美国的紧张局势升级。