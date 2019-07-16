林冠英：前朝违反《消费税法令》 收款直存统一账户

（早报讯）马来西亚财政部长林冠英说，国会公共账目委员会调查194亿令吉（64.08亿新元）消费税退款下落后发现，有关款项用于应付管理及发展开销，并确认前朝政府在消费税退款上违反了数项法规。

《光华日报》报道，林冠英16日发表文告说，前朝政府没有依《2014年消费税法令》行事，反之将收款直接存入统一收入账户，总检察长指这已经抵触了基本信托法、原则及信托会计要求，没有依据《2014年消费税法令》第52（2）及第54（5）条文。

他说，公账会报告也显示，前朝政府挪用存放在统一收入账户中的消费税收款作其他用途，导致没有足够资金汇入消费税退款基金内，造成退款支付延误，而只有部分消费税收款（约占35%）转入上述基金内。

“公账会报告摘要表明，前朝政府已将消费税收款用于其他目的，导致消费税退款基金留下了192亿5000万令吉的缺口。这也是为什么截至2018年5月31日，基金内只有1亿5000万令吉而已。”

林冠英说，公账会提出两项建议，即政府主管部门必须完全依法行事，特别是在财务程序的实施方面，以便财务管理系统更有条理和更负责任。

他指出，另一项建议是负责的政府官员必须以不徇私和不畏惧的态度，提醒主管部门有关法律、程序和统计信息的事项，特别是在与现金流管理和财务纪律上，才能加强问责制。

“这194亿令吉退税款项牵涉了12万1429家公司，当中包括了著名大集团如国油、蚬壳石油公司、国能等。”