纳吉指郭鹤年为其家族老朋友

（早报讯）马来西亚前首相纳吉自受委为国阵顾问后，与巫统前总秘书纳兹里杠上，甚至旧事重提当年纳兹里批评马来西亚富商郭鹤年而导致国阵失去华族选民支持。纳吉强调自己不曾批评郭鹤年，且是家族的老朋友（family friend）。

新媒体透视大马报道，纳吉周二（16日）在国会走廊对媒体说：“我没有理由批评郭鹤年，我想表达的是，每一名马来西亚首富都是从国阵政府受惠，云顶创办人林梧桐、成功集团创办人陈志远，甚至郭鹤年都是从政府处受惠。当然，我们要赞赏他们自己的努力赚钱，才有今天的成就。”

“郭鹤年是我们家族的老朋友，为何我要批评他，我没有针对他。他和我父母是朋友，我也认识他的孩子。”

纳吉强调，大众银行、成功集团、云顶或IOI集团，都是在国阵政府执政下得到良好发展。

纳兹里日前提醒纳吉，不要指责他是导致国阵失去华人选票的罪魁祸首。他揭露，是纳吉曾指责糖王郭鹤年不支持国阵政府，所以他才挺身捍卫纳吉对郭鹤年作出抨击。

“如果他还记得，是他先开始对郭鹤年作出攻击，他指责郭鹤年获得政府颁布的合约，可是却不愿意给予政府支持。我发表的声明只是捍卫他（纳吉），我的用意只是捍卫他。”