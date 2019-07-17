德前防长成为欧盟首位女主席

（早报讯）德国前防长冯德莱恩在欧洲议会险“过关”，经议员投票表决，正式成为欧盟委员会首位女主席。

中新社报道，欧洲议会在法国斯特拉斯堡总部16日召开全会，就冯德莱恩的欧盟委员会主席提名进行表决，最终在733名参加投票的议员中，冯德莱恩以383票赞成、327票反对、22票弃权（另有1票无效）的表决结果，获准出任欧盟委员会主席。

根据欧盟章程，冯德莱恩必须获得欧洲议会绝对多数（现为374票）支持才能出任欧盟委员会主席，结果其赞成票仅比绝对多数多九票，也只比反对票和弃权票（合计）多34票。

选举结果公布后，冯德莱恩步入会场，以欧盟委员会主席的身份亮相。她对议员的支持表示感谢，“你们对我的信任就是对欧洲的信心”，相信欧洲准备为未来奋战而不是互相争斗。冯德莱恩还指欧盟委员会主席一职责任重大，任务艰巨，希望众人秉持建设性态度，共同建设一个团结、强大的欧洲。

现年60岁的冯德莱恩在欧盟总部所在地布鲁塞尔出生，7月2日获欧洲理事会提名出任下届欧盟委员会主席；7月15日，在欧洲议会投票前夕，她宣布辞去德国防长一职，等待议员投票结果；16日获批后，她成为欧盟委员会首位女主席，也是1967年后首位担任欧盟委员会主席的德国人。