法国国务部长因“龙虾腐败”风波宣布辞职

（早报讯）法国国务部长兼生态转型与团结部长德吕吉身陷腐败丑闻，于当地时间16日宣布辞职。

有关德吕吉的腐败丑闻已经在法国媒体曝光多日。德吕吉据报涉嫌用公款大搞宴请活动、装修住宅等，引发轩然大波。

德吕吉16日发表声明说，他当天已向法国总理菲利普提交辞呈。但他在声明中没有就其腐败丑闻作出进一步解释，反而指控曝光其丑闻的媒体肆意攻击其家人，并宣称已对媒体提起诽谤诉讼。

率先曝光丑闻的法国“梅迪亚帕”新闻网站负责人回应说，德吕吉应该知道有关事件的后果。他举例说，部长住宅应由法国政府统一管理，而不应由部长自行处置。

据报道报道说，德吕吉2017年6月至2018年9月担任国民议会议长期间，举行了十多次豪华宴请，期间使用高档红酒以及龙虾、鱼子酱等高级菜肴招待朋友，并用公款开销。他还被指搬入政府位于巴黎的部长住宅后，使用6.3万欧元公款进行装修。

德吕吉承认曾经组织宴请活动，但起初拒绝认错，表示自己“厌恶龙虾，讨厌鱼子酱”。而随着法国总理府介入调查，他表示可能作出“错误决定”。

德吕吉现年45岁，从政十多年并曾担任国民议会议长等职务。2018年9月他接替“明星”部长于洛，担任生态转型与团结部长一职。

由于德吕吉担任国务部长，在法国内阁中的排名紧随总理之后，具有重要地位。他的辞职给法国政坛可能带来的影响受到舆论的密切关注。