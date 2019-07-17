杜特尔特考虑与冰岛断交

（早报讯）菲律宾总统杜特尔特正在认真“考虑”断绝菲律宾与冰岛的外交关系。

联合国人权理事会（UNHRC）第41次常规会议6月24日至7月12日在日内瓦举行，7月11日会议通过了由冰岛等国家提交的决议草案，要求联合国人权办公室明年6月提交一份有关菲律宾人权问题的全面报告，调查菲律宾在禁毒行动中涉嫌侵犯人权的行为。

联合国人权理事会18个国家投了赞成票，14个国家投了反对票，15个国家弃权。

菲律宾总统首席法律顾问兼发言人帕内洛16日在总统府新闻发布会上表示，杜特尔特认为这份决议是基于错误的信息和未经核实的事实和数字，有失偏颇，是有倾向性的，极端狭隘并带有恶意。

帕内洛表示，尽管该决议没有约束力，但有必要对此做出回应，因为这显然是冰岛方面的一种侵犯。“它侵犯了菲律宾的主权。不能对一个主权国家这样做！”他还表示，联合国人权理事会47个成员国一半以上没有支持该提案，所以事实上这项决议是无关紧要的。

帕内洛称，目前大约有2000名菲律宾人在冰岛，菲冰两国之间除了鱼类贸易，没有其他贸易关系。

据报道，联合国人权理事会11日决定采纳冰岛提议，对菲律宾扫毒战发表全面性报告。菲国参议院议长索托表示，冰岛允许堕胎才是侵犯人权，最该被调查。