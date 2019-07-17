美国240票通过决议 谴责特朗普“种族歧视言论”

（早报讯）美国众院16日晚上以240票对187票对，通过一项谴责特朗普“种族言论”的决议。

美国众议院周二投票决定，谴责美国总统特朗普对四名少数民主党民主党妇女的种族冲突。这是一次旨在羞辱特朗普及其支持他的共和党同胞的象征性投票。

最新消息称，众院通过了这一决议，谴责特朗普针对四名民主党少数族裔女议员的种族主义言论。投票结果是240票对187票，每名民主党议员都投了赞成票。

美国众院议长佩洛西16日在讲话中将特朗普的言论称为种族主义，并表示特朗普继续为自己的言论辩护是“可耻的”。

“这个机构的每一个成员 - 民主党人和共和党人 - 都应该和我们一起谴责总统的种族主义推文。如果无法做到这点就等于是对我们价值观的令人震惊地拒绝，以及对我们保护美国人民誓言的可耻放弃，”她说。

佩洛西之后表示，她不会收回她的评论。她认为总统说的话“不仅分裂而且危险”。“我支持我的陈述。我很自豪，因为总统所说的攻击我们同事的话完全不恰当，这不仅是在反对她们，也是在反对我们国家的许多人，他对他们说“回到你来的地方，”

“我为自己的言论感到骄傲，我很高兴得到了应有的关注。”