太阳系最短小行星 绕太阳只需151天

（早报讯）美国科研人员日前发现了迄今太阳系内公转周期最短的小行星，绕太阳一周只要151个地球日。科研人员说，可能还有更多小行星在地球公转轨道内侧运行，搜寻此类小行星能帮助人类更好地了解太阳系内部小行星的分布状况。

这颗代号为“2019 LF6”的小行星直径约1公里，公转周期约为151个地球日。绕太阳公转一周作为“一年”的话，这是迄今为止“一年”时间最短的小行星。

小行星发现者、美国加州理工学院博士后叶泉志16日在接受新华社记者采访时表示，这颗小行星是今年6月9日用帕洛马天文台1.2米口径的塞缪尔·奥欣望远镜发现的，当时他和加州理工学院其他科研人员正在做“兹维基巡天项目”的观测。

这颗小行星是太阳系内20个已知阿迪娜小行星之一。阿迪娜小行星指的是运行轨道完全在地球公转轨道以内的小行星。据介绍，阿迪娜小行星的观测窗口非常短，仅在日出前和日落后的20至30分钟内能找到。

叶泉志表示，针对小行星的系统搜寻在上世纪80至90年代就已开始。但“2019 LF6”小行星的轨道非常靠近太阳，难于从地球上观测，因此一直“漏网”了。

“这一发现说明可能有更多小行星在地球公转轨道内侧运行。通过搜寻这些近日小行星，我们能更好地了解太阳系内部小行星的分布状况。”他说。