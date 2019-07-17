WTO裁决美国对华部分反补贴措施仍违规

（早报讯）世界贸易组织（WTO）上诉机构周三（16日）裁决，美国未完全履行2014年世贸组织裁决结果，其对中国进口商品实施的部分反补贴措施仍违反世贸组织相关规定。

上诉机构支持2018年3月发布的专家组报告裁决结果，裁定美方针对中国生产的油井管、太阳能电池板等产品实施的11起反补贴措施违反《补贴与反补贴措施协定》相关规定。

针对美方在针对中国相关产品展开的反补贴调查中，以“价格扭曲”为由拒绝使用中国本土价格而使用第三国价格计算补贴幅度的做法，报告表示，美国商务部并未充分证明相关产品的中国本土价格因政府干预等行为产生“扭曲”后果。

新华社报道，中国商务部新闻发言人周三表示，本案原审专家组和上诉机构均已裁定美国涉案反补贴措施违反世贸规则，要求美方纠正其违规措施。但令人遗憾的是，美方在执行世贸裁决过程中仍继续使用违规做法。上诉机构的裁决再次证明，美方违反世贸规则、一再滥用贸易救济措施，严重损害了国际贸易环境的公平公正性。

中方敦促美方立即采取切实行动，纠正在对华反补贴调查中的错误做法，为中美两国企业营造公平稳定的国际贸易环境。

世贸组织规定，如果败诉方在确定的合理执行限期内未执行裁决或建议，而且在该合理期限后20天内争议双方仍未就补偿达成协议，胜诉方可以请求世贸组织争端解决机构授权实施贸易报复措施。