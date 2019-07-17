（早报讯）94岁的马来西亚首相马哈迪向来能言善道，不过他与女机器人索菲亚初次见面时却沉默良久而不发一语。他还表示害怕女机器人，半夜若碰到索菲亚势必拔腿就跑。

马哈迪周三在马来西亚国际贸易展览中心举行的“超越规范峰会”开幕仪式与索菲亚（Sophia）首次碰面。马哈迪在一对一对话环节看了索菲亚良久，也静默了一阵而不知该说什么。

最后是索菲亚打破沉默说：“我很高兴认识你，没有多少人在访问马来西亚时有机会与首相闲聊。”索菲亚接着祝贺马哈迪再次当选首相，并祝他94岁生日快乐。索菲亚也描绘一幅马哈迪的肖像作为礼物。

马哈迪问索菲亚的问题包括是否知道他第一个首相任期？她跟其他机器人有什么不同？是否梦想过机器人和人类共同生活和共处？索菲亚则准确说出马哈迪首次出任首相的日期。

索菲亚是由香港的汉森机器人技术公司（Hanson Robotics）开发的类人机器人，她在2015年4月19日正式激活。她以女演员奥黛丽·赫本为模型，可以模仿人类的手势和面部表情，并能够回答特定问题。索菲亚号称历来首位能与人类对话的人工智能机器人，并曾经发表要毁灭人类的重话。索菲亚2017年10月成为沙特阿拉伯公民，成为首个获得国籍的机器人。