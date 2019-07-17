巴基斯坦一对颅部联胎女婴分体成功

（早报讯）一对头颅相连的巴基斯坦姐妹在英国首都伦敦进行的分体手术成功。五个月来，连体姐妹由近百位医生进行了三场达五十个小时的手术，把头颅、大脑、血管成功分割。

这对在英国伦敦大奥蒙德街儿童医院（Great Ormond Street Hospital）接受分体手术的两岁幼童名叫莎法．乌拉（Safa Ullah）和玛瓦．乌拉（Marwa Ullah）。她们于2017年1月出生于巴基斯坦贾尔瑟达市（Charsadda ），她们的“头颅、大脑、血管”紧紧融合在一起，这种“颅部联胎”（Craniopagus）是非常罕见且复杂的症状。带领手术团队的外科医生杜纳威（David J. Dunaway）指出，两人于2018年10月进行了第一次手术，当时，她们19个月大，第三场手术于今年2月顺利完成。

《星岛日报》报道，杜纳威指出，为了确保手术顺利并且减少併发症出现，过程中，医生运用了最先进的医疗科技，包括以虚拟现实系统来复制这对女婴的头颅，以及立体印刷术来制作模型供练习等。他补充道，这是该医疗团队迄今为止做过的最复杂的手术。

大奥蒙德街儿童医院动员了100位医生、历经逾50个小时的高难度手术后，顺利将这对连头婴分离，她们于今年7月1日出院。据悉，莎法和玛瓦在出院后状况逐渐稳定。

据美国伊利诺伊大学芝加哥分校和库克县医院的一项研究，“颅部联胎”约每250万个胎儿出现一个，仅占所有连体双胞胎的2％至6％。