卡迪耶欣：马哈迪亲口表明将让安华接班

（早报讯） 公正党主席安华能否顺利接任首相一直众说纷纭，马来西亚首相马哈迪的亲信卡迪耶欣表示，马哈迪曾亲口证实将交棒给安华。他说，马哈迪与安华两人并没有太多问题，真正问题是两人身边太多人搬弄是非。



卡迪耶欣也是首相办公室媒体及通讯顾问。他周三出席《第八任首相安华：遵守移交权力的承诺》新书推介后告诉媒体，国内外都高度关注马来西亚能否顺利完成首相交接，但马哈迪与安华的权力移交其实已经确定了。《第八任首相安华：遵守移交权力的承诺》的作者是学者沙布丁胡先。



卡迪耶欣透露，他有一次与马哈迪会面时，曾询问马哈迪有关安华会否接任首相的问题。“马哈迪当时回应说：会的。”卡迪耶欣因此很有信心安华会成为首相，也认为他们两人有能力解决首相权力事宜。他认为，马哈迪与安华本身没有太多问题。他指出，在首相权力交接问题上，其他人不应该瞎搅和而应该处理国家好经济并停止政治纷争。

请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息