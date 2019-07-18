G7齐声反对面簿发行数字货币Libra

（早报讯）科技巨头面簿公司推出数字货币（Libra）计划遭到了监管机构、央行行长和政府的齐声反对，称其必须尊重反洗钱和恐怖主义融资的规则并确保交易和用户数据的安全。

七国集团（G7）财长和央行行长会议17日在法国召开。各国代表在会上达成共识，认为随着面簿计划发行其数字货币Libra，各国有必要就数字货币的出现迅速采取行动。

路透社报道，七国财长在数字货币问题上“就迅速采取行动的必要性达成了很大共识”。法国财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）早些时候表示：“我们不能接受拥有与主权货币同等权力和相同作用的任何可兑换货币。”

此外，七国财长一致认为有必要对科技巨头设立最低公司数字税，但商定具体税率还为时过早。

担任G7峰会轮值主席国的法国已经要求欧洲央行执行委员会成员科尔（Benoit Coeure）成立G7特别工作组，调查像Libra这样的加密货币和数字币。

勒梅尔对数字货币表示出强烈反对：“我不希望Libra成为主权货币。面簿拥有超过10亿客户，做出的任何决定都可能产生系统性影响。我们不能让那些为私人利益服务的公司拥有主权国家的所有属性。我们必须采取行动。”

德国财政部长舒尔茨（Olaf Scholz）则表示，面簿的计划“似乎考虑不周”，并认为还存在数据安全问题。他称：“我相信我们必须迅速采取行动，而且Libra不能在没有解决所有法律和监管问题的情况下继续进行”。

日本央行行长黑田东彦则认为，数字货币的出现会重塑协调机制。他表示：“鉴于Libra可能对全球经济产生的巨大影响，G7可能会在将来涵盖更广泛的监管机构。如果Libra寻求在全球范围内使用，各国必须拿出全球范围内协调性的回应。”

央行行长们认为，如果面簿公司想要收取存款必须有银行执照，而这将使其受到与银行业运营相关的严格监管。此外，考虑到金融业规定支付公司必须掌握其客户的基本信息，加密货币允许人们匿名交易目前很难行得通。

勒梅尔称：“如果我们在G7层面上无法就对数字公司征税的广泛原则达成共识，那么坦率地说，想在OECD的129个国家中这样做会更加复杂。”