FaceApp换脸应用拥有超过1.5亿人面孔

（早报讯）你最近可能常在面簿或Instagram社交网站看见朋友分享50年后的容貌。他们并没有在一夜间变老，而是使用一款换脸应用“FaceApp”。该应用会根据照片中的脸进行自动的调整，透过AI的方式计算并修图，让你看起来更年轻或是更老等等。

福布斯报道，这个由俄罗斯母公司“Wireless Labs”推出的应用已有超过1亿人下载。根据应用排行榜“App Annie”，FaceApp现在是121个国家iOS App Store中排名第一的应用程序。

FaceApp的出现让网络开始了一股#AgeChallenge的风潮，各大网红明星都纷纷晒出自己老态龙钟的照片，不少网民也将自己的“未来照”分享于社交媒体。

据报道，FaceApp目前已拥有超过1.5亿人的面孔和名称。他们所收集的庞大数据，以及后端处理方式却让一些科技专家担忧。

根据FaceApp的服务条款，即便用户仍拥有自己的“用户内容”（脸孔），但该公司拥有一个永无止境，且不可撤销的免版税许可证。这意味，该公司可以随心所欲对用户的脸做任何事。

FaceApp的服务条款写道：

你授予FaceApp永久、不可撤销、非排他性、免版税、全球性、全额付款、可转让的可转让许可，以使用、复制、修改、改编、出版、翻译、创建衍生作品、发行、公开演示和展示你的用户内容，以及与你的用户内容相关的任何名称、用户名或类似内容，以现在已知，或以后开发的所有媒体格式和频道提供，无需向你提供任何补偿。

福布斯认为，这并不意味使用FaceApp的用户处境危险，但该公司确实拥有随意使用索取到的资料做任何事情的许可。

科技网站“PhoneArena”评论家科斯塔丁诺夫（Peter Kostadinov）表示，用户的面孔有可能会被用于莫斯科的某个广告牌上。“其中最有可能的是，他们的脸很可能会被用来训练一些AI面部识别算法。”

即便如此，专家更担心的是有些公司并没有正当使用所收集到的数据，而一旦某些内容上传到云端后，如果没有私密地存储，很可能被黑客盗走外泄。