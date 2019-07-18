柬埔寨将1600吨垃圾运回美国加拿大

（早报讯）柬埔寨在货柜中发现的1600吨塑胶垃圾送回美国和加拿大。

柬埔寨海关在西哈努克省海港码头查获83个满载垃圾的集装箱。柬埔寨环境部发言人17日表示，83个垃圾集装箱中有70个来自美国，13个来自加拿大。这两个国家都是这种废物的主要出口国。

发言人愤怒地指出：“柬埔寨不是外国可以处理过时的电子垃圾的垃圾箱，柬埔寨政府也反对任何进口塑料垃圾和润滑剂在这个国家进行回收。”

发言人表示，政府已成立专门委员会，将调查集装箱如何以及为何最终进入柬埔寨。他补充说，任何参与引进废物的个人和公司都将被罚款并提交法庭。

上周，柬埔寨首相洪森曾在内阁会议上表示，柬埔寨不是任何废物的倾倒场，绝不允许进口任何种类的塑料废物或其他可回收物。

较早前，印度尼西亚也宣布将把装满垃圾的货柜送回法国、澳大利亚和其他发达国家。邻国马来西亚5月则说，将把450吨进口塑胶垃圾运回来源国。更早之前，因垃圾问题，菲律宾要求加拿大运回垃圾，否则即向加拿大“宣战”。

世界自然基金会（WWF）的数据，全球每年生产约3亿吨塑料，其中大部分都被填埋或污染海洋，此举已经成为一场日益严重的国际危机。