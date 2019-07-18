美国计划2020年采取不同方式领导G7

（早报讯）白宫顾问凯莉·安·肖（Kelly Ann Shaw）表示，特朗普政府计划在美国2020年担任七国集团（G7）轮值主席国时，采用较短的公报，并广泛改变G7开展工作的方式。

路透社报道，美国总统特朗普的国际经济事务副助理肖称，白宫认为简短公报在像G7这样的多边组织“非常有用”，因为它们背负太多不同的问题。

肖在华盛顿智库国际战略研究中心主办的一项活动说：“外界期望它们继续发展并解决越来越多的问题，但它们设计的目的其实并非如此。”

肖表示，特朗普政府正考虑在美国担任G7主席国时可做些什么改变。

G7集团由全球七个最大发达经济体组成：美国、英国、法国、德国、意大利、日本和加拿大。目前法国担任其轮值主席国，将于8月举办一场领导人峰会。

对多边组织持怀疑态度的特朗普，搅乱了2018年在加拿大举行的峰会。当时他对加拿大总理特鲁多非常生气，提前离开了峰会并指示手下官员不要签署联合公报。

同时担任国家经济委员会副主任的肖表示，多边组织需要更小和更灵活：“G7和G20应更加专注于他们寻求解决的问题。”

她驳斥关于特朗普政府与G7和G20等机构保持距离的说法，并补充说她认为这些机构运作良好，因为他们没有数量庞大的职员和常设秘书处。