欧盟向亚马逊启动反垄断调查

（早报讯）欧盟委员会对美国电商巨头亚马逊（Amazon）启动反垄断调查，以评估亚马逊在使用其平台上独立零售商的敏感数据时是否违反欧盟竞争法。

新华社报道，欧委会17日在一份声明中说，亚马逊扮演着双重角色，一方面作为零售商在其网站上销售商品，另一方面为独立零售商提供销售平台。

声明说，欧盟对亚马逊的反垄断调查将主要集中在两个方面：一是亚马逊与其平台零售商达成的标准协议。该协议允许亚马逊自营零售业务分析和使用第三方卖家数据。欧委会将重点关注亚马逊作为零售商时搜集和使用这些数据如何影响与平台上其他零售商之间的竞争。

此外，欧委会还将调查亚马逊如何利用数据来选择“黄金购物车”（Buy Box）卖家。黄金购物车允许消费者将来自特定零售商的商品直接添加到购物车中，在亚马逊平台，获得“黄金购物车”就意味着更多销量，对卖家而言至关重要。

黄金购物车（Buy Box）的设计是为了帮助买家比较提供同个产品的不同卖家，带来更好的消费体验，每个合格的卖家获得Buy Box的资格都是相同的，只不过评价越高的卖家几率会越大一些。卖家是否可享有黄金购物车待遇是全权由亚马逊来决定的。

有报道指出，亚马逊约80%的交易都是通过黄金购物车来完成，而有黄金购物车比没有的销量至少高出四倍。

欧盟委员会负责竞争事务的委员韦斯塔格当天在声明中说：“电子商务促进了零售竞争，带来了更多选择和更优价格。我们需要确保大型电商平台不会通过反竞争行为破坏这些好处。”